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Росіяни готові вбивати людей: Єрмак закликав жителів Донеччини та Луганщини негайно евакуюватись

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Росіяни готові вбивати людей: Єрмак закликав жителів Донеччини та Луганщини негайно евакуюватись

Associated Press

Єрмак закликав жителів Донбасу врятувати свої життя та виїхати із зони бойових дій.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав жителів Донецької та Луганської областей негайно евакуюватись. Він наголосив, що росіяни вбиватимуть мирних людей та прикриватимуться ними, як "живим щитом". 

Про це Єрмак написав у соцмережах. 

Голова ОП зазначив, що росіяни на Донбасі бомбардуватимуть житлові квартали, як вони це робили в інших містах, що призведе до загибелі дорослих та дітей. 

"Битва за Донецьку та Луганську області буде важкою, і мирні люди повинні виїхати туди, де можна перечекати загострення, вберегти дітей та полегшити ЗСУ роботу по ворогу", - пояснив Андрій Єрмак. 

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