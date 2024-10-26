Росіяни готові жити гірше, щоб дати можливість Російській державі продовжувати війну – Роднянський

Росіяни готові жити гірше, щоб дати можливість своїй державі вирішувати свої неправедні та жорстокі завдання, тож Росія може продовжувати війну проти України десятиліттями.

Таку думку висловив відомий український кіно- та телепродюсер Олександр Роднянський в інтерв'ю росіянину Юрію Дудю.

«Коли я запитую людей, які вважають, що треба воювати до кінця, вони мені кажуть, що має настати виснаження в агресора. Тобто в якийсь момент у Російської Федерації, кажуть вони, мають закінчитися ресурси. Але оскільки я непогано знаю те, що відбувається в РФ – і досвід життя, і кількість знайомих, і просто читання всього, що доступне – говорить мені про те, що величезна країна з дикими ресурсами, а головне - готовністю людей жити гірше, щоб дати можливість державі вирішувати свої, часто зовсім неправедні завдання, не дозволить (ресурсам – ред) виснажитися в якісь найближчі роки. І війна може тривати тисячу років чи десяток років», - зазначив він.

Зважаючи на це, за його словами, велика кількість людей не хоче воювати.

«І найголовніше – а чи мають вони відповідь на запитання, заради чого гинути? Це ж найстрашніше питання», - додав Роднянський.

Нагадаємо, Роднянський вперше за довгий час поділився інформацією про свого сина Олександра-молодшого. За його словами, його 39-річний син живе в Києві, займає кілька посад, зокрема є радником президента Володимира Зеленського з економічних питань і керує стратегією розвитку українського банку.

Читайте також: