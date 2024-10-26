Росіяни готові жити гірше, щоб дати можливість Російській державі продовжувати війну – Роднянський

Війна може тривати десятиліттями, якщо росіяни продовжать підтримувати агресію своєї держави.
Росіяни готові жити гірше, щоб дати можливість своїй державі вирішувати свої неправедні та жорстокі завдання, тож Росія може продовжувати війну проти України десятиліттями.
Таку думку висловив відомий український кіно- та телепродюсер Олександр Роднянський в інтерв'ю росіянину Юрію Дудю.
«Коли я запитую людей, які вважають, що треба воювати до кінця, вони мені кажуть, що має настати виснаження в агресора. Тобто в якийсь момент у Російської Федерації, кажуть вони, мають закінчитися ресурси. Але оскільки я непогано знаю те, що відбувається в РФ – і досвід життя, і кількість знайомих, і просто читання всього, що доступне – говорить мені про те, що величезна країна з дикими ресурсами, а головне - готовністю людей жити гірше, щоб дати можливість державі вирішувати свої, часто зовсім неправедні завдання, не дозволить (ресурсам – ред) виснажитися в якісь найближчі роки. І війна може тривати тисячу років чи десяток років», - зазначив він.
Зважаючи на це, за його словами, велика кількість людей не хоче воювати.
«І найголовніше – а чи мають вони відповідь на запитання, заради чого гинути? Це ж найстрашніше питання», - додав Роднянський.
Нагадаємо, Роднянський вперше за довгий час поділився інформацією про свого сина Олександра-молодшого. За його словами, його 39-річний син живе в Києві, займає кілька посад, зокрема є радником президента Володимира Зеленського з економічних питань і керує стратегією розвитку українського банку.
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