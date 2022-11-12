Росіяни готувалися до втечі з Херсона кілька тижнів: розвідка Британії повідомляє про труднощі в армії РФ

Російська армія 11 листопада оголосила про відведення військ з Херсона на лівий берег, яке нібито тривало два дні. Втім, втечу з окупованого обласного центру вони готували протягом останніх кількох тижнів. Цим процесом Росія публічно визнала труднощі, з якими агресор зіткнувся на західному березі Дніпра.

Про це повідомили у розвідці Міноборони Великої Британії у Twitter.

"Завершення виведення відбулося лише через два дні після його оголошення. Цілком ймовірно, що процес виведення вже розпочався ще 22 жовтня 2022 року, коли посадовці росіян у Херсоні закликали мирних жителів покинути місто", - йдеться повідомленні.

Зазначається, що що російські військові, зокрема і в цивільному одязі, покинули місто разом із заявленими 80 тисячами "евакуйованих" осіб. Фахівці припускають, що РФ намагається евакуювати війська з інших районів області через річку Дніпро до оборонних позицій на східному березі.

"Ймовірно, у межах цього процесу російські війська зруйнували автомобільні та залізничні мости через річку Дніпро", - йдеться у звіті.

Британські розвідники наголошують, що втеча армії РФ з Херсона завдасть Москві репутаційної шкоди. Адже місто було єдиним обласним центром, який росіяни захопили ще у лютому.

Звільнення Херсона

Збройні сили України 11 листопада звільнили Херсон, який був в окупації від лютого. Російська армія втечу з міста назвала відходом на заздалегідь підготовлені оборонні рубежі та позиції" на лівому березі Дніпра.

Українськи президент Володимир Зеленський назвав 11 листопада - день повернення Херсона - історичним днем. За його словами, "Україна завжди повертає своє".

У Кремлі тим часом Херсонська область залишається частиною Російської Федерації. Мовляв, статус окупованого регіону "закріплений", а тому "немає і не може бути жодних змін".

Щобільше - заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв почав заспокоювати населення, мовляв, всі захоплені території в результаті будуть російськими - "повернуться додому - до РФ".

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