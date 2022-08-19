Росіяни готують "другу Оленівку" для "азовців" під час показового судилища у Маріуполі - ГУР МО

На День Незалежності України окупанти планують провести в тимчасово окупованому Маріуполі показове "судилище" над полоненими захисниками "Азовсталі".

З цією метою в терміновому порядку переобладнується вціліле приміщення Маріупольської камерної філармонії.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

На сцені філармонії монтуються залізні клітки, в яких будуть утримувати українських захисників. Також зводиться кілька нових тимчасових споруд поруч з приміщенням.

Щоб додати вигляд "легітимності" цій акції, окупанти готують спеціально навчених "свідків" та завозять представників російських пропагандистських ЗМІ.

За одним із можливих сценаріїв окупантів, вони можуть завдати по приміщенню точкового ракетного удару. В разі реалізації такого сценарію, росіяни спробують традиційно перекласти провину за скоєний злочин на Україну.

Нагадаємо, у Маріуполі російські окупанти готуються судити бійців "Азову". Для "судилища" в місцевій філармонії встановлюють клітки. В Офісі президента України закликали Червоний Хрест відреагувати на цю подію.

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