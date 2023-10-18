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Росіяни готують Джанкой у Криму до оборони: партизани показали таємні фото

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Оксана МузиченкоОксана Музиченко
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Росіяни готують Джанкой у Криму до оборони: партизани показали таємні фото

Поблизу Джанкоя у Криму помітили окопи росіян / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Українські партизани зафіксували оборонні позиції окупантів у самому Криму.

Російські окупанти готуються обороняти Джанкой. Там почали з'являтися окопи та траншеї.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

"Наш агент повідомляє про підготовку рашистами окопів і траншей поблизу Джанкоя", - кажуть партизани.

За їхньою інформацією, останнім часом росіяни почали активніше готувати і посилювати вже наявні оборонні позиції по всьому Криму.

"АТЕШ" активно готується сприяти деокупації Криму і чекає на Сили оборони України!" - додали кримські партизани.

Поблизу Джанкоя у Криму помітили окопи росіян / © Telegram / Рух
Поблизу Джанкоя у Криму помітили окопи росіян / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"
Поблизу Джанкоя у Криму помітили окопи росіян / © Telegram / Рух
Поблизу Джанкоя у Криму помітили окопи росіян / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"
Поблизу Джанкоя у Криму помітили окопи росіян / © Telegram / Рух
Поблизу Джанкоя у Криму помітили окопи росіян / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Нагадаємо, раніше партизани з руху "АТЕШ" повідомили, що в окупованій Євпаторії вздовж берегової лінії російські загарбники також збудували убогі фортифікаційні споруди.

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Дата публікації
Перегляди
672
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