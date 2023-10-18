Росіяни готують Джанкой у Криму до оборони: партизани показали таємні фото

Українські партизани зафіксували оборонні позиції окупантів у самому Криму.
Російські окупанти готуються обороняти Джанкой. Там почали з'являтися окопи та траншеї.
Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".
"Наш агент повідомляє про підготовку рашистами окопів і траншей поблизу Джанкоя", - кажуть партизани.
За їхньою інформацією, останнім часом росіяни почали активніше готувати і посилювати вже наявні оборонні позиції по всьому Криму.
"АТЕШ" активно готується сприяти деокупації Криму і чекає на Сили оборони України!" - додали кримські партизани.
Нагадаємо, раніше партизани з руху "АТЕШ" повідомили, що в окупованій Євпаторії вздовж берегової лінії російські загарбники також збудували убогі фортифікаційні споруди.
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