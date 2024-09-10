Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни готують "котел" для Вугледара: військовий розповів, що там відбувається

Росіяни готують "котел" для Вугледара: військовий розповів, що там відбувається

Вугледар у серпні 2024 року Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців.

Військовослужбовець Збройних сил України, політолог Кирило Сазонов поділився своєю думкою щодо ситуації навколо боїв за Вугледар.

Російські війська продовжують намагатися прорвати українську оборону під Вугледаром. Ворог неодноразово штурмував українські укріплення в цьому районі, намагаючись оточити українське угруповання, проте їхні зусилля не мали успіху.

Про це розповів військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов в ефірі Київ24.

За його словами, спроби захопити Вугледар тривають вже більше року, і кілька разів російська сторона заявляла про "захоплення" міста. Однак, кожна така спроба закінчувалася для них великими втратами.

"Вугледар поставив свого часу, мені здається, рекорд по знищенню ворожої техніки, ворожих танків. І саме там вони втратили майже всю свою бригаду морської піхоти з Тихоокеанського флоту", - розповів військовий.

Зараз окупанти знову намагаються штурмувати місто "в лоб", що завжди призводить до великих втрат та тривалих бойових дій.

"Лобовий штурм - це завжди великі втрати, великий час, тому, звісно, ворогу цікаво робити такий котел, робити оточення для того, щоб ми вимушені були відходити", - сказав Кирило Сазонов.

Нагадаємо, аналітики DeepState раніше повідомили, що російські окупанти знову атакують у Волноваському районі Донецької області з метою обходу Вугледара із флангів.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація