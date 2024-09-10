Росіяни готують "котел" для Вугледара: військовий розповів, що там відбувається

Російські війська продовжують намагатися прорвати українську оборону під Вугледаром. Ворог неодноразово штурмував українські укріплення в цьому районі, намагаючись оточити українське угруповання, проте їхні зусилля не мали успіху.

Про це розповів військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов в ефірі Київ24.

За його словами, спроби захопити Вугледар тривають вже більше року, і кілька разів російська сторона заявляла про "захоплення" міста. Однак, кожна така спроба закінчувалася для них великими втратами.

"Вугледар поставив свого часу, мені здається, рекорд по знищенню ворожої техніки, ворожих танків. І саме там вони втратили майже всю свою бригаду морської піхоти з Тихоокеанського флоту", - розповів військовий.

Зараз окупанти знову намагаються штурмувати місто "в лоб", що завжди призводить до великих втрат та тривалих бойових дій.

"Лобовий штурм - це завжди великі втрати, великий час, тому, звісно, ворогу цікаво робити такий котел, робити оточення для того, щоб ми вимушені були відходити", - сказав Кирило Сазонов.

Нагадаємо, аналітики DeepState раніше повідомили, що російські окупанти знову атакують у Волноваському районі Донецької області з метою обходу Вугледара із флангів.

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