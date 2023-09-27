“Росіяни готують масовані удари по енергосистемі України”: експерт вказав, на що робитимуть основну ставку

У росіян залишилося приблизно 15% ракет від кількості, яка була на початку повномасштабного вторгнення.

Ворог зможе здійснювати атаки на енергетичну інфраструктуру України в кількості 30 - максимум 50 ракет. Але ця кількість буде розосереджена не по всій країні — буде вибрано один чи дві об’єкти, а сама атака супроводжуватиметься великою кількістю безпілотників.

Таке припущення в ефірі “1+1” в рамках телемарафону зробив військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

“Основна ставка на безпілотники”

“Росіяни казали, що вони будуть удосконалювати свою тактику атак на нашу енергетичну інфраструктуру, враховуючи свої помилки, як вони вважають, коли їм не вдалося залишити нас без тепла та світла”, — сказав експерт.

“Це означає, що вони будуть використовувати не тільки балістичні та крилаті ракети, як вони робили минулого року, а ще дуже активно будуть використовувати безпілотники, “Шахеди” тощо. Саме на БПЛА росіяни будуть робити основний акцент, тому що кількість ракет, яку вони можуть використовувати, обмежена”, — зазначив Гетьман.

“Ворог виробляє близько 50 ракет на місяць”

“Ми багато чули, що ракет залишилось там мало, навіть чули, що на два-три постріли. Але це були дуже оптимістичні висновки. У росіян залишилося ракет приблизно 15% від того, що було на початку повномасштабного вторгнення”, — зауважив він.

“Тобто, якщо переводити, то близько сотні “Іскандерів”, сотня-півтори різних ракет — Х-555, Х-101, навіть Х-22, які вони виробляють не так багато. Але вони можуть їх виробляти. Окупанти виробляють приблизно до 50 різних ракет на місяць. Наприклад, “Кинджалів” вони можуть виробити один-два, “Іскандерів” п’ять-шість”, — розповів експерт.

“Ракетних атак буде максимум дві-три на місяць”

“Тому удари по нашим енергетичним об’єктам будуть швидше за все не по всій Україні. Вони будуть обирати одну-дві цілі і атакувати. Одночасно росіяни будуть запускати у дуже великій кількості — до цього вони готуються — безпілотники”, — акцентував він.

“Ракетних атак буде максимум дві-три на місяць — більше у них фізично не вийде. Але буде дуже велика кількість “Шахедів”. Ці атаки будуть в кількості 30 - максимум 50 ракет. На більше вони не здатні. Але інша тактика полягає в тому, що ця кількість ракет буде не розосереджена по всій країні, а буде вибрано один чи дві об’єкти і супроводжуватися великою кількість БПЛА”, — прокоментував Гетьман.

“Наша ППО теж удосконалилася, у нас теж є досвід. Ми до цього готуємося. Я впевнений, що ця зима буде більш легка, ніж попередня. Наші енергетики казали про те, що не буде тривалих відключень”, — резюмував експерт.

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