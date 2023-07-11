Росіяни готують масований обстріл залізничного вокзалу в Херсоні: людей попередили про небезпеку

Людей закликають бути в безпечних місцях.
Російська терористична армія у вівторок, 11 липня, у найближчі години готує масований обстріл залізничного вокзалу в Херсоні. Людей закликають не бути на вулицях.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Влада попереджає, що російська окупаційна армія у найближчі години може готувати масований обстріл залізничного вокзалу в Херсоні. Людей закликають бути у безпечних місцях.
"Херсон, у найближчі години ймовірний російський обстріл залізничного вокзалу. Не виходьте на вулицю без потреби!", - написав Прокудін.
Нагадаємо, російська терористична армія постійно обстрілює Херсон з артилерії. 3 травня 2022 року окупанти вдарили по залізничному вокзалі Херсона, коли люди сідали у потяг "Херсон-Львів". Постраждав провідник. Також терористи завдали удару по єдиному гіпермаркету, який працював. Внаслідок атаки ворога загинули працівники та відвідувачі закладу.
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