Росіяни готують наступ на Харківщині: в 3 ОШБр оцінили загрозу

Путінська армія готується до активізації наступальних дій на Харківському напрямку в районі Борової.

Про це в ефірі "Ми-Україна" повідомив заступник командира 3 ОШБр Родіон Кудряшов, посилаючись на дані української розвідки.

За його словами, противник хоче активізуватися в цьому напрямку для того, щоб збільшити як і темп свого просування, так і інтенсивність свого просування.

Також читайте Китай швидкими темпами нарощує свій ядерний арсенал: в Пентагоні оцінили загрозу

"Тільки за останні чотири дні кількість обстрілів по лінії відповідальності 3 ОШБр зросла як мінімум в три рази. Тому противник нарощує... В свою чергу, ми робимо все для того, щоб міцно тримати оборонні рубежі і ліквідувати ворога на підходах", – підкреслив Кудряшов.

Нагадаємо, поки армія РФ не має достатньої кількості сил та ресурсів для того, щоб проводити одночасні великі наступальні дії на кількох ділянках фронту. Наразі окупанти зосередженні на наступі в районі Покровська і Курахового.

Читайте також: