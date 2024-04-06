Росіяни готують новий наступ: де та коли можуть атакувати окупанти

Росія готується до великого наступу на початку літа, а, можливо, й швидше. Наразі важко спрогнозувати, як розвиватимуться події.

Таку думку висловив очільник військової розвідки Естонії полковник Антс Ківісельг, якого цитує ERR.

Ківісельг констатував, що російські окупаційні сили упродовж усього останнього тижня зберігали ініціативу в Україні, але, попри це, не досягли значних успіхів.

За його спостереженнями, у зв'язку із загостренням ситуації на сході України РФ почала використовувати більші бронетанкові з'єднання, але поки без особливого успіху.

"Росія розпочала реорганізацію сил по всьому фронту, кульмінацією якої може стати активізація бойових операцій найближчими тижнями", – сказав очільник естонської розвідки.

За його словами, Росія почала виведення з фронту частин, які тривалий час перебували в бою, також видно готовність до мобілізації.

"Ймовірний новий наступ Росії вимагатиме мобілізації, до якої влада РФ підготувалася, але на цей час ми не можемо підтвердити, що він відбудеться найближчими тижнями", – додав він.

Нагадаємо:

Початок літа як ймовірний термін нового великого наступу РФ озвучив і президент України Володимир Зеленський у нещодавньому інтерв'ю телеканалу CBS. Зеленський звернувся до цієї теми, нагадуючи західній аудиторії про критичні оборонні потреби України, зокрема дефіцит боєприпасів, ППО та артилерії.

Крім того, про ризик наступальної операції Росі на початку літа нещодавно написали декілька іноземних ЗМІ, цей період також обговорюють в експертних військових колах.

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