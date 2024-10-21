Росіяни готують нову масовану атаку по Україні – експерт навів докази

Саме на аеродромі "Оленья", що на Кольському півострові за 92 км на південь від Мурманська, росіяни тримають стратегічну авіацію, яка обстрілює Україну.

Ворог готовий завдати масованого удару по Україні, адже значна кількість військово-транспортних бортів Іл-76 прибували на аеродром "Оленья".

Про це керівник Центру військово-правових досліджень та військовий експерт Олександр Мусієнко розповів "24 Каналу".

За словами експерта, росіяни готують нову масовану атаку по Україні та, ймовірно, накопичили вже достатню кількість ракет для удару.

Атака "Шахедів" на Україну скоро може змінитися ракетними ударами, адже значна кількість військово-транспортних бортів Іл-76 прибували на аеродром "Оленья", де тримають стратегічну авіацію, яка обстрілює Україну. Крім того, територією Росії пересувалась балістика.

"Її підтягують до Воронежа, Курська та Брянська, що може свідчити про підготовку до завдавання ударів", – повідомив Мусієнко.

Він додав, що поки не все готово до більш масованого удару, який планує ворог, або ж він чекає на кращий момент.

"Який саме – поки сказати важко", – висловився експерт і припустив, що росіяни хочуть дочекатися настання сильніших холодів та початку опалювального сезону, аби знову розпочати атаки на українську енергоструктуру.

Нагадаємо, аналітики OSINT-спільноти Tracking ще у вересні повідомляли подробиці про накопичення ворогом ракет Х-101 та можливий масований обстріл у найближчому майбутньому.

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