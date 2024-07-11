Росіяни готують провокаційні удари по медзакладах: експерт розповів, де саме і навіщо

Росія планує удари по медзакладах окупованого Луганська для відволікання уваги від Охматдиту.

Росія готує нову провокацію на окупованих територіях Луганщини. Окупанти можуть спеціально завдати ударів по медичних закладах, щоб звинуватити в цьому українську сторону.

Про це заявив військовий експерт Дмитро Снєгирьов в коментарі "Еспресо".

"Аналітичний відділ громадської ініціативи "Права справа" отримав інформацію про те, що росіяни планують ударити по медичних закладах на території окупованих районів Луганської області, зокрема у Луганську та Білгородської області", - повідомив Снєгирьов.

Експерт пояснює, що ця провокація може бути подана як "відплатна акція з боку Сил оборони України за Охматдит". Росія планує звинуватити Україну в "цілеспрямованому характері удару, який має викликати чисельні факти загибелі серед цивільного населення".

Снєгирьов нагадав, що громадська ініціатива "Права справа" вже не вперше попереджає про подібні провокації з боку Росії:

"Так було із судилищем над бійцями "Азов", яке мало б відбутися в Маріуполі, але за два дні "Права справа" повідомила про це. Також громадська ініціатива "Права справа" зірвала криваву провокацію по цивільних об'єктах у Луганську з ТРК "Точка-У", - пригадав експерт.

На думку експерта, головна мета цих дій - відвернути увагу світової спільноти від подій в Охматдиті та спробувати перекласти звинувачення в тероризмі на Україну.

"І виставити українську сторону країною-терористкою. Тобто перемикнути увагу світової спільноти з фактів міжнародного тероризму у виконанні РФ і перекласти їх на українську сторону", - підкреслив Снєгирьов.

Нагадаємо, зранку 8 липня РФ влучила у дитячу лікарню "Охматдит" стратегічною крилатою ракетою Х-101. Було знайдено уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером та частина руля цієї ж ракети.

Як росіяни виправдовують удари по Охматдиту та які фейки поширюють про обстріли цивільних об'єктів?

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