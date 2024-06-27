Росіяни готуються до наступу: Андрющенко повідомив про дії ворога і назвав міста під загрозою

Російські окупанти готуються до наступальних дій на півдні України, про що свідчить, зокрема, будівництво залізниці через Маріуполь.

Про це розповів в ефірі "КИЇВ 24" радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За словами радника мера, будівництво залізниці через тимчасово захоплене місто Маріуполь кардинально змінить картину на полі бою.

"Точно можна сказати, що на сьогодні росіяни готуються до наступу десь на півдні України. Це може бути Донецька область, починаючи від лінії Вугледара, закінчуючи населеними пунктами Роботине, Василівка. Де саме, поки не відомо, але така підготовка, як формування резервів, запуск залізниці, дозволяє їм швидше і ефективніше використовувати ресурси", - розповів Петро Андрющенко.

Він також додав, що під загрозою може бути Вугледар.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі розквітає вандалізм. Зокрема, від початку 2024-го там було знищено 25 автобусних зупинок. Жодного покарання зловмисники не понесли, адже у місті немає ані камер спостереження, ані професійних правоохоронних органів.

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