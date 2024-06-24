Росіяни готуються до наступу на одному з напрямків: експерт розкрив деталі

Росіяни нарощують резерви для активізації бойових дій на півдні Запорізької області.

Про це розповів військовий експерт Владислав Селезньов в етері Еспресо.

За його словами, росіяни активно завозять в порт Маріуполя військове спорядження та техніку

"Зараз дуже мало подається інформації про те, що російська окупаційна армія активно готується до наступальних дій в районі Роботиного. Вони намагаються повністю забезпечити угрупування військ на півдні. Думаю, що найближчим часом вони розпочнуть активні бойові дії на півдні Запорізької області й можливо південно-східній частині Донеччини", - розповів Селезньов.

Він додав, що ворог продовжує нарощувати своє угруповання на тимчасового окупованих територіях України

"Сьогодні дорогу вкрай важливо розтягнути наші резерви та ресурси. Саме тому разом з подіями, які відбуваються на півночі Харківщини, ворог буде намагатись трансформувати свою чисельну та технічну перевагу на півдні України. Це завдання, яке вимагає від своїх генералів Путін. Він нещодавно заявив, що готовий виходити на переговори з Україною, якщо Київ відмовиться Запорізької, Донецької, Луганської та Херсонської областей. Втім, навіть за такого сценарію, Путін не буде дотримуватись жодних угод", - підсумував експерт.

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Також стало відомо, що Новоолександрівка дійсно окупована, але не до кінця. Армії РФ вдалося витіснити ЗСУ з села через помилки в управлінні.

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