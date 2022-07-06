Росіяни готуються до наступу на Слов'янськ, Бахмут і Сіверськ - ISW

Росіяни готуються до наступу на Слов'янськ, Бахмут і Сіверськ - ISW

Після захоплення Лисичанська в Луганській област метою російської армії стали міста в Донецькій області.

Йдеться про три населені пункти: Бахмут, Сіверськ і Слов'янськ. Вже постраждало село Серебрянка. Воно розташоване на кордоні Луганщини і Донецької області - за п'ять кілометрів від Сіверська.

Про це повідомляють в Американському інституті вивчення війни ISW.

Зараз армія країни-агресорки окопується. Таким чином окупанти намагаються забезпечити успішне просування від Лисичанська в бік Сіверська.

Аби встановити контроль над Бахмутом, армія Російської Федерації атакує з двох напрямків. Росіяни штурмують селище Новолуганське та обстрілюють позиції ЗСУ біля сіл Зайцеве та Кодема. Ворог прагне захопити дороги з сіл до траси, що веде з Бахмута до Горлівки. Американськ аналтики наголошують: якщо цей план вдасться, то загарбники наступатимуть на місто відразу з двох сторін.

Також російські війська продовжили наступальні дії на північний захід і схід від Слов’янська. Втім, окупанти здійснили невдалі атаки на Долину та Краснопілля, що розташовані уздовж кордону Харківсько-Донецької області на північний захід від Слов’янська.

Фото: ISW.

Тим часом у результаті успішного контрнаступу Збройні сили відбили село Солодке, що за 30 кілометрів від Донецька. Українські захисники також вдало відбили спроби РФ атакувати села Краснопілля і Долина на Донеччині. Ці населені пункти розташовані біля траси. В ISW наголошують: якби окупантам вдалося отримати над ними контроль, то в розташуванні ворога опинилася б дорога між Ізюмом, Слов'янськом і Бахмутом.

Нагадаємо, розпочалася 133 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти намагаються йти у наступ на кількох напрямках. ЗСУ відбили наступ окупантів поблизу Долини та Спірного. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу станом на 6 липня.

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