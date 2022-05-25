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Росіяни готуються до наступу на Запорізькому напрямку і кидають всі сили на захоплення Донбасу - Генштаб

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Росіяни готуються до наступу на Запорізькому напрямку і кидають всі сили на захоплення Донбасу - Генштаб

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Окупанти понад усе намагаються захопити всю територію Донецької та Луганської областей.

Російські окупанти основні зусилля зосереджують на ураженні угрупування Об’єднаних сил. Загарбниики намагаються встановити повний контроль над територіями Донецької та Луганської областей.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 25 травня.

Тут ворог намагається здолати опір підрозділів Об’єднаних сил, щоб створити сприятливі умови для наступу.

Основні зусилля противник зосередив на Бахмутському напрямку. Також росіяни намагаються розвинути успіх на Лиманському напрямку. Крім того, окупанти продовжують здійснювати активну підготовку до наступальних дій на Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Раніше в Генштабі повідомили, що відбувається на Волинському та Поліському напрямках.

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