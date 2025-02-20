Росіяни готуються до наступу в Запорізькій області: що розповіли в ОВА

За словами Федорова, росіяни мають намір атакувати один із напрямків у регіоні.

Російські окупаційні війська можуть здійснити новий наступ у Запорізькій області, але українські захисники готові дати відсіч.

Про це заявив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров в інтерв’ю “Укрінформу”.

“Ворог має задум на одному віддаленому від Запоріжжя напрямку зробити спробу наступу – ми про це знаємо і готуємося. У ворога черговий раз нічого не вдасться”, – наголосив він.

Голова ОВА запевнив, що безпосередньої загрози для Запоріжжя наразі немає. Окупаційні сили не мають достатніх ресурсів для просування.

“Найближчі три місяці, пів року загрози немає, бо у ворога немає сил – тих, які б ми не змогли подолати”, – підкреслив Федоров.

За останній рік кількість оборонних споруд у регіоні збільшилася в сотню разів.

“Всі оборонні споруди побудовані в чіткій координації з військовими. Ми готові”, – додав очільник ОВА.

Нагадаємо, військові розповіли, як рятують поранених на Запоріжжі та які травми трапляються найчастіше.

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