Росіяни готуються до нового наступу на Ізюм: у Генштабі розповіли про ситуацію на Харківщині

Росіяни готуються до нового наступу на Ізюм: у Генштабі розповіли про ситуацію на Харківщині

Окупанти намагаються створити умови для переходу у наступ на напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ.

Загарбники намагаються штурмувати населені пункти поблизу кордону, аби покращити своє тактичне положення. Так, 24 червня росіяни обстріляли з артилерії райони населених пунктів Руська Лозова, Старий Салтів, Чугуїв, Печеніги та Байрак.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Харківському напрямку угруповання військ противника веде оборону для недопущення просування підрозділів Сил оборони в бік державного кордону на північ та північний схід від міста Харків. Водночас ворог намагається вести штурмові дії з метою покращення тактичного положення своїх підрозділів. Російський агресор обстріляв з артилерії райони населених пунктів Руська Лозова, Старий Салтів, Чугуїв, Печеніги та Байрак", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Харківщині під час наступу на окупантів, українські військові захопили кілька броньовиків. Техніку відремонтували, освоїли, а вже невдовзі працюватимуть нею на лінії зіткнення.

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