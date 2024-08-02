Росіяни готуються до нового штурму Вовчанська: деталі від ЗСУ

У Харківській області ситуація залишається складною. Найбільшу активність армія РФ проявляє у районі Вовчанська. Окрім того, загарбники готуються проводити нові штурми.

Про це повідомили в пресслужбі оперативно-тактичного угруповання "Харків".

За даними командування, окупанти атакують позиції Сил оборони та намагаються взяти під свій контроль місто Вовчанськ.

"У Вовчанську ворог провів евакуацію санітарних втрат, здійснив внутрішню ротацію особового складу та здійснив забезпечення передових позицій боєкомплектом і провізією. У кварталі дев'ятиповерхівок проводить підготовчі заходи до штурмових дій", - йдеться в повідомленні.

Крім того, під час одиночного переміщення росіяни також намагаються накопичити особовий склад у підвальних приміщеннях, аби наступати на позиції українських оборонців.

Також зазначається, що біля Глибокого було зафіксовано перегрупування штурмових груп. Також війська РФ провели мінування.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що наступ РФ на Харків провалився. Головною ціллю російської окупаційної армії на Донеччині наразі є місто Покровськ.

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