Чи є у росіян ударна сила для прориву Вугледара: оцінка розвідки Британії

На російського генерала, який відповідає за Вугледарську операцію, чинять тиск у РФ.

Російська окупаційна армія готується до спроби нового наступу на Вугледар Донецької області, де вже зазнала тяжких втрат, але для прориву у ворога недостатньо ресурсів.

Про йдеться в повідомленні Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Там розповіли, що окупанти знову потужно обстріляли Вугледар. Тому існує ймовірність того, що Росія готується до ще одного наступу в цьому районі, попри невдалі атаки на початку лютого та наприкінці 2022 року, які завдали її армії серйозних втрат.

Також читайте Чому Вугледар є принциповим для росіян: пояснення військового

За даними розвідки, військове керівництво РФ призначило російського генерал-полковника Рустама Мурадова відповідати за Вугледарську операцію. Російський генерал, ймовірно, перебуває під сильним тиском після різкої критики з боку російської спільноти після попередніх невдач.

"Східна група військ Росії, ймовірно, все ще несе відповідальність за Вугледарську операцію. Її командувач, генерал-полковник Рустам Мурадов, ймовірно, перебуває під сильним тиском, щоб покращити результати після різкої критики з боку російської націоналістичної спільноти після попередніх невдач. Проте навряд чи у Мурадова є ударна сила, здатна здійснити прорив", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у Міноборони Британії додали, що в районі Бахмута протягом останніх 48 годин тривають важкі бої. Там українські сили зберігають шляхи постачання відкритими на захід, незважаючи на "повзуче оточення Росії протягом останніх шести тижнів".

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ23 лютого повідомили, що деякі підрозділи російських окупантів почали відмовлятися від участі у наступальних діях після провалу контрнаступу під Вугледаром.

За даними ISW, ймовірно, російські війська намагаються посилити темпи наступальних дій на лінії Куп’янськ-Лиман .

Як повідомлялося, протягом 22 лютого українські захисники ліквідували ще 790 окупантів та знищили 16 танків ворога.

Читайте також: