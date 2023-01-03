Росіяни готуються до нової ракетної атаки: коли вона може трапитися

Війська агресорки Росії можуть готуватися до нової ракетної атаки, але протягом найближчих двох-трьох днів удари ворога не загрожують.

Про це повідомила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Наразі в Чорному морі триває шторм. Саме тому, пояснила вона, окупантам важко утримувати велике корабельне угрупування. Саме тому вони перебувають у пунктах базування.

"Можливо, нової підготовки з огляду на календар і перспективи того самого Різдва, ми усвідомлюємо можливість і ймовірну підготовку до цих "скреп" чергових. Але це досить не скоро буде, тобто ще 2-3 доби нам ракетна небезпека нам така критична з моря не загрожує", - розповіла Гуменюк.

За словми Гуменюк, ворогом може бути застосована атака іранськими Shahed 136. В нічний час росіяни можуть їх використовувати.

Нагадаємо, під час масованого обстрілу України, 31 грудня, Росія вперше застосувала ракетоносії з Каспійського моря. Росіянам дедалі складніше доставляти на Чорноморське узбережжя свої запаси.

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