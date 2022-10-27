Росіяни готуються до оборони Попасної: з міста вивезли людей і перетворюють його на "фортецю"

Окупанти не будуть відновлювати зруйноване місто.

Російські війська готуються до оборони Попасної. Окупанти вивезли з міста цивільне населення, а сам населений пункт взагалі закрили.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телеканалу Freedom.

"Окупанти вирішили не відновлювати Попасну то, що вони самі ж його розбили. З міста вивезли всіх людей до Первомайська - вглиб Луганщини. З міста роблять "фортецю": завозять блоки, зміцнювальні споруди", - наголосив голова області.

Гайдай каже, що, ймовірно, така ж доля чекає й на інші окуповані міста області, зокрема Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

Крім того, керівник ОВА наголошує, що всіх звільнених від російських військових села Луганської області майже повністю зруйновано.

Ситуація на Луганщині

ЗСУ продовжують звільняти від окупантів регіон. У середу, 26 жовтня, українські військові встановили прапор у селі Невське. Цей населений пункт розташований на кордоні Луганської та Харківської областей.

Тим часом росіяни будують протитанкове укріплення на Луганщині. Зокрема, "вагнерівці" звели фортифікаційні споруди в селі Гірське, що поблизу окупованих Лисичанська та Сєвєродонецька. На супутникових знімках CNN видно майже 2-кілометрове укріплення.

Крім того, окупанти намагаються організувати контрнаступ в напрямку Лимана. До міста стягують всіляких "чмобіків" і "вагнерівців".

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