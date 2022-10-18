Росіяни готуються до потужного контрнаступу ЗСУ на Луганщині: мінують під’їзні дороги до Сватового та Кремінної

Окупанти на Луганщині бояться ЗСУ, тому мінують мости, дороги, будівлі та всі шляхи, які ведуть до Сватового та Кремінної.

Росіяни готуються до потужного контрнаступу ЗСУ на Луганщину. Окупанти вже мінують під’їзні дороги в бік Сватового та Кремінної.

Про це розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гадай в ефірі телемарафону.

"Росіяни продовжують мінувати все уздовж лінії фронту: мости, дороги, будівлі, зокрема маємо інформацію, що вже мінують під‘їзні дороги в бік Сватового та Кремінної", — розповів Гайдай.

Крім того, чеченці в Рубіжному виселяють місцевих жителів з їхніх помешкань, щоб поселити там своїх "офіцерів".

"Наводку на "гарні" будинки дають колаборанти. Але через страх, кадирівці постійно змінюють "житло", — каже Гайдай.

Водночас він зазначає, що Служба безпеки України викрила вже таких 30 колаборантів, які "здають" домівки місцевих росіянам. Тим часом самі окупанти вкрай деморалізовані через успіхи ЗСУ.

"Ті кілометри окопів з бетонними кубами, які поробили рашисти не допоможуть їм при наступі ЗСУ, для наших це не перепона…бо ми йдемо за своїм", — наголосив Гайдай.

Очільник Луганської ОВА також прокоментував рішення української розвідки щедро нагородити того, кому вдасться взяти в полон терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова).

"Щодо гіркіна: п*а*д*л*о має відповісти за все, що накоїв. Подивимося, хто перший кинеться його здати, всі росіяни, як виявилося, хочуть ладу, ми цю можливість надамо, головне - схопити живим", — написав Гайдай у своєму Телеграмі.

Контрнаступ ЗСУ на Луганщині

Українська армія впевнено просувається територією Луганщини після своїх успіхів на Харківщині та Херсонщині. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про ситуацію в Луганській області.

Зокрема, 5 жовтня Гайдай повідомив про звільнення одразу шести населених пунктів Луганщини. Їхні назви поки не розголошують, щоб ЗСУ мали змогу там безпечно закріпитися. Вже 6 жовтня стало відомо, що ЗСУ звільнили Греківку на Луганщині.

Військовий аналітик Ігаль Левін вважає, що в межах деокупації Луганської області подальший наступ на окупантів українські війська проводитимуть у Сватовому. Це місто відкриває контроль над оперативними просторами. За оцінками радника Офісу президента Олексія Арестовича, ЗСУ мають всі шанси отримати перемогу у Сватовому.

Наразі ЗСУ перебувають на підступах до Кремінної на Луганщині. Населений пункт є плацдармом для розвитку наступу в напрямку Рубіжного та Старобільська.

Читайте також: