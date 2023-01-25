Росіяни готуються до потужного наступу: будуть атакувати українські села, міста - ГУР

Весна та початок літа будуть вирішальними у цій війні, розповіли у розвідці.

Російська Федерація готується до потужного наступу на Україну. Наразі йде потужне перегрупування російських військ на всіх напрямках на лінії фронту.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив в ефірі національного телемарафону.

"Відбувається переміщення мобілізаційних резервів противника, які необхідно знищувати як реально критичні цілі: рано чи пізно з цих казарм вони підуть на лінію фронту і будуть наступати на наші села, наші міста", - розповів він.

Скібіцький підкреслив, що весна та початок літа будуть вирішальними у цій війні. Як він пояснив, про це свідчить:

зміна командувачів російської армії,

завершення першого етапу мобілізації,

перегрупування російських військ.

Загроза нового наступу Росії

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в грудні 2022 року в інтерв'ю іноземному виданню розповів, що росіяни можуть піти у новий великий наступ на Україну. На думку Залужного, що це може статися у січні-лютому або навесні. Це пізніше підтвердив і міністр оборони Олексій Резніков, і український президент Володимир Зеленський.

The New York Times 23 січня написало, що Україна і Росія наближаються до ще жорстокішого й кривавішого етапу війни, ймовірно, маючи на увазі потенційний наступ.

На думку польського військового генерала Вальдемара Скшипчака, Росія може напасти на Україну з власної території - з напрямку Воронежа, Курська, Брянська, рухатися звідти в південному напрямку, на захід від Харкова, вздовж річки Ворскла, що впадає в Дніпро. За цього сценарію під ударом опиняються Полтава та Дніпро.