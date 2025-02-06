Росіяни готуються до прямого штурму Куп’янська: Forbes розкрило стратегію ворога

Російська танкова армія готова наступати на Куп’янськ, але спочатку їй потрібно форсувати річку Оскіл.

Російська та українська армії знову змагаються за Куп'янськ. Росіяни хочуть захопити місто, оскільки прагнуть ущипнути пояс українських міст-фортець, що тягнеться вздовж Харківської та Донецької областей. ЗСУ сповнені рішучості утримати місто, але перебувають у напруженні.

Про це йдеться у статті Forbes.

На західному березі річки Оскіл на північ від Куп’янська гарнізують лише три батальйони по кілька сотень солдатів кожен. Значно більші українські сили з кількома двітисячними бригадами обороняють сам Куп'янськ.

Чи впаде Куп’янськ, і коли це станеться, залежатиме від того, чи зможе потужна російська 1-ша гвардійська танкова армія міцніше закріпитися на західному березі річки Оскіл. Йдеться про три дивізії та п’ять бригад із десятками тисяч військових.

"Для захоплення Куп’янська також необхідно буде форсувати річку Оскіл на південь від міста", – пояснили в українському центрі оборонних стратегій.

Російська армія докладає героїчних зусиль і досягає прогресу. Так, кілька тижнів тому окупанти перетнули річку та захопили село Новомлинськ, що на північ від Куп’янська, скасувавши здобутки ЗСУ від грудня.

Автор матеріалу вказує, що наступний крок ворога очевидний. Вже перекинувши частину військ через Оскіл до села Дворічна, що між Новомлинськом і Куп’янськом, російські загарбники спробують розширити цей плацдарм, щоб побудувати оборонну переправу через Оскіл замість довоєнного мосту, який майже напевно був зруйнований за три роки бойових дій.

"Забезпечення шляхів постачання плацдарму має вирішальне значення для подальшого просування в напрямку Куп’янська вздовж обох берегів річки", – зазначили аналітики Conflict Intelligence Team.

У статті наголошується, що слід очікувати запеклої боротьби. Оскільки російські інженери зводять понтонні мости, українська авіація бомбить наплавні прольоти. Зусилля з наведення мостів можуть перетворитися на перегони: чи зможуть окупанти побудувати мости швидше, ніж українські війська можуть їх зруйнувати?

Ставки є високими.

"Враховуючи значну концентрацію сил поблизу Куп’янська, включно з елементами 1-ї танкової армії, наша команда вважає, що російські війська готуються до прямого штурму міста", – вважають аналітики Frontelligence Insight.

Там додали, що масштаби цього нарощування вказують на те, що забезпечення безпеки Куп’янська – першочергове завдання військового командування РФ.

"Загалом наша команда стурбована ситуацією в Куп’янську та бачить реальну можливість швидкого погіршення найближчим часом", – зауважили аналітики.

Нагадаємо, напередодні військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив про погіршення ситуації на північ від Куп'янська. Передові підрозділи ворога змогли витіснити ЗСУ із села Западне и розширити свій плацдарм на південь, вздовж річки Оскіл.