Армія Російської Федерації зосереджує свої зусилля на наступі на Слов'янськ у Донецькій області.
На Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на підготовці військ до наступу на Слов’янськ.
Про це повідомили 11 червня у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Окупанти ведуть штурмові дії на напрямку Пасіка - Богородичне. Ворог має успіх. Росіяни намагаються закріпитися на північно-західній околиці Богородичного, що у Краматорському районі.
На Лиманському напрямку військові країни-агресорки проводять перегрупування військ та поповнюють запаси боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів. Їхня мета - підготовка наступу на Слов’янськ та Сіверськ, що в Донецькій області.
Нагадаємо, розпочалася 108 доба протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти зосереджують зусилля у наступі на Слов'янськ і проводять штурм у Сєвєродонецьку. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 11 червня.
Читайте також:
- Український спецназ ліквідував розвідгрупу полку Кадирова в Сєвєродонецьку, а партизани на Херсонщині – полковника РФ
- На війні загинув відомий військовий кореспондент Олексій Чубашев
- "Небезпечний сигнал для "пацифістів": Зеленський висловився про смертні "вироки" для британців у "ДНР"