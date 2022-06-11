Росіяни готуються до штурму Слов'янська, мають успіх у напрямку Пасіка - Богородичне: Генштаб

Росіяни готуються до штурму Слов'янська, мають успіх у напрямку Пасіка - Богородичне: Генштаб

Армія Російської Федерації зосереджує свої зусилля на наступі на Слов'янськ у Донецькій області.

На Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на підготовці військ до наступу на Слов’янськ.

Про це повідомили 11 червня у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Окупанти ведуть штурмові дії на напрямку Пасіка - Богородичне. Ворог має успіх. Росіяни намагаються закріпитися на північно-західній околиці Богородичного, що у Краматорському районі.

На Лиманському напрямку військові країни-агресорки проводять перегрупування військ та поповнюють запаси боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів. Їхня мета - підготовка наступу на Слов’янськ та Сіверськ, що в Донецькій області.

Нагадаємо, розпочалася 108 доба протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти зосереджують зусилля у наступі на Слов'янськ і проводять штурм у Сєвєродонецьку. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 11 червня.

Читайте також: