Росіяни готуються до третьої хвилі наступу на Авдіївку

Російські загарбники готуються до третьої хвилі наступу на Авдіївку.

Про це повідомив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми очікуємо третьої хвилі наступу - спроби ворога оточити Авдіївку. Чекаємо, готуємося", - сказав він в етері національного марафона.

"Ймовірно, буде масове застосування техніки, тому що зараз ворог дещо знизив кількість авіаударів і знову погнав уперед піхоту. Тобто два дні фіксувалася невелика кількість техніки і йшли бойові підрозділи", - уточнив Штупун.

Спікер також зазначив, що в районі Мар'їнки активність ворога не спадає, невеликі групи йдуть уперед, але "топляться об нашу оборону".

Нагадаємо, поблизу Авдіївки на Донеччині окупанти почали використовувати тактику "кротів". Так, щоб підібратись непомітно до позицій ЗСУ, вони риють тунелі.

Російські війська знизили активність своїх військ біля Авдіївки, утім, не відмовляються від свої намірів.

19 жовтня російські окупанти здійснили ще одну повномасштабну атаку північніше Авдіївки.

Юрій Бутусов зазначає, що російські війська перегруповуються та готують новий штурм на тих же самих напрямках північніше Авдіївки.

"Задум російського командування очевидний - північніше Авдіївки вони влізли в вузьку низину, яка повністю прострілюється українцями з найближчих висот. Вони не можуть там закріпитись, бо під обстрілом з висот утримання цих рубежів буде коштувати дуже дорого. Тому ворог буде продовжувати штурм, бо зайняті позиції вимагають йти вперед далі", - розповів він.

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