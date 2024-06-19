Росіяни готуються до висадки українського десанту в Криму: фото

Росіяни у тимчасово окупованому ними Криму готуються до висадки українського десанту і загалом найгіршого сценарію подій на фронті.
Росіяни у захопленому Криму зводять дедалі більше нових вогневих точок вздовж берегової лінії та модернізують вже наявні.
Про це повідомили партизани з руху "Атеш".
Збільшення фортифікаційних споруд та укріплень помітили, зокрема, в Євпаторії.
"Також старі позиції активно модернізують і зміцнюють, що своєю чергою вказує на те, що ВС Росії готується до найгіршого сценарію ситуації на фронті", – вважають активісти.
Також партизани дізналися, що, зокрема, окупанти з 68 окремого морського інженерного полку, які займаються зведенням фортифікаційних об'єктів та запасних позицій, дедалі більше нервують через перспективи використання Україною винищувачів F-16 та ракетного озброєння по всій території півострова.
Нагадаємо, протягом останніх двох місяців Сили оборони успішно уразили близько 15 систем протиповітряної оборони (ППО) російських окупантів у тимчасово окупованому Криму.
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