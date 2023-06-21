Росіяни готуються до втечі з лівобережної Херсонщини: експерт назвав ознаки

Росіяни готуються до втечі із лівобережної Херсонщини до окупованого Криму, де облаштовують щільні лінії оборони.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

За його словами, наразі у Криму перебуває до 20-25 БТГр російських військ, і цього недостатньо навіть для того, щоб заповнити трапецію Армянськ-Медведівка-Джанкой-Красноперекопськ хоча б на 50%.

"Той контингент російських військ, який зараз розміщується у Криму, не здатний заповнити і тримати оборону на цих численних лініях", - заявив він.

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Тим часом, загальна кількість угруповання у Херсонській, Запорізькій і трохи Донецькій областях - 150 тисяч.

"Це функціонал приблизно 180 БТГр, здатних тримати оборону у межах 1-2 км фронту на 1 БТГр... Це все наводить на думку про те, що концентрація російських підрозділів у паралелограмі здійснюється для подальшої їхньої евакуації на півострів. І якщо уявити собі збільшення контингенту російських військ у Криму нехай навіть не на 180 БТГр, а на 100, то зовні, заповнення всіх ліній набуває сенсу", - розповів експерт.

Він додав, що такі дії росіян свідчать про те, що ніякого оптимізму щодо збереження контролю над лівобережною Херсонською областю і частиною Запорізької вони не відчувають.

Додамо, російські окупанти влаштували масовану атаку по Україні у ніч проти 20 червня, запустивши дрони-камікадзе та ракети. Частину ворожих цілей вдалося збити, однак зафіксовані і влучання. Як минула ніч у регіонах.

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