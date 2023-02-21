Росіяни готуються кинути на війну сотні військових: генерал ЗСУ назвав кількість солдат

Резервісти можуть опинитися на полі бою вже у березні.

Росіяни готуються кинути у війну в Україні стратегічний резерв, чисельність якого 150-200 тис. військових. Окупанти поступово вже вводять сили у бойові дії.

Про це в інтерв'ю "Главреду" заявив ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

За його словами, у межах першої хвилі мобілізували близько 300 тис. людей. Більшість з них вже використовують у бойових діях по всій лінії зіткнення: від Куп'янського і до Шахтарського напрямків.

"Росіяни готують додатково десь 150-200 тис. військових стратегічного резерву, яких збираються забезпечити важким озброєнням. Їх готують до наступного наступу. За військовою логікою, вони використають сили цього резерву, щоб посилитися на сході і спробувати виконати політичне завдання Путіна щодо захоплення Донбасу", - наголосив Романенко.

Колишній заступник начальника Генштабу зауважив, що резервісти опиниться на полі бою вже в найближчий місяць - у березні.

"Росіяни розуміють, що коли ЗСУ зберуть і сформують свої сили з тією бронетехнікою, яку нам передають, ситуація для них погіршиться. Висновки потрібно буде робити виходячи з того, яка зі сторін зможе раніше підготувати свої сили. До того ж слід враховувати погодні умови – бронетехніку ефективніше використовувати на сухому ґрунті, враховуючи ситуацію з весняним бездоріжжям", - сказав генерал-лейтенант Ігор Романенко.

Нагадаємо, The New York Times з посиланням на американську розвідку повідомляє, що Володимир Путін незабаром може оголосити про багатотисячну мобілізацію в країні. Йдеться про сотні нових "мобіків". Наголошується, що Кремль може мобілізувати "ще більше росіян до армії, додавши сотні тисяч до 300 тисяч уже призваних".

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