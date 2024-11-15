Росіяни готуються до масованого удару по Україні: експерт повідомив, що про це свідчить

Армія РФ не одноразово здійснювала вильоти бомбардувальників, які імітували пусків ракет. Такими діями росіяни вираховують щільність української протиповітряної оборони. Ймовірно, також йдеться про підготування масованого удару по Україні.

Таку думку висловив військовий оглядач Олексій Гетьман в ефірі "КИЇВ24".

"Не тільки Х-101. Я думаю, нам слід чекати ураження різними засобами. Це будуть балістичні ракети "Іскандери", гіперзвукові ракети "Кинджали". Звісно, велика кількість "Шахедів", яка буде заважати перехоплювати ці цілі. Це може бути Х-59, Х-69, Х-555. Тобто там багато чим є стріляти", - наголошує Гетьман.

Експерт переконаний, що росіяни ведуть підготовку до майбутньої атаки і намагаються дізнатись кількість зенітно-ракетних комплексів. А це можна вирахувати по ввімкненим локаційним станціям, пояснив Гетьман. Адже коли підіймаються ці борти, вмикаються засоби протиповітряної оборони України. Коли вмикається локаційна станція, то можна зрозуміти, де вона розташована.

"Це не означає, що потім по ній можуть стрільнути, бо вона переміщається. У нас всі комплекси мобільні. Таким чином вони не стільки місцерозташування вираховують, скільки вираховують щільність нашої ППО, щоб зрозуміти, яка ймовірність втрат ракет. Вони вираховують, скільки треба запустити, щоб певна кількість досягнула мети. Наприклад, якщо ми знищуємо вісім з десяти, то для того, щоб долетіло дві треба запускати десять, а щоб долетіло чотири - треба запускати 20", - пояснив Гетьман.

За словами фахівця, знаючи щільність нашої протиповітряної оборони, ворог матиме можливість зрозуміти шляхи прольоту крилатих ракет, бо вони маневрені Гетьман, припускає, що росіяни не роблять пусків зараз, бо чекають холодів.

Нагадаємо, російська армія накопичила кілька сотень ракет і готується до масованого ракетного удару по Україні. Цього тижня ворог провів масштабні тренування стратегічної авіації, а наступного дня випустив шість ракет по Київщині. Востаннє РФ завдавала масованого ракетного удару по Україні 26 серпня.

Навіщо росіяни масовано імітують пуски ракет

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