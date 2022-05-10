Росіяни готуються наступати на Лиман і Сєвєродонецьк: у Генштабі повідомили про ситуацію на Донбасі

Росіяни готуються наступати на Лиман і Сєвєродонецьк: у Генштабі повідомили про ситуацію на Донбасі

Армія Російської Федерації не припиняє спроби наступу в напрямках Лиману Донецької області та Сєвєродонецька на Луганщині.

Зазначається, що окупанти продовжують підготовку до наступальних дій в напрямках цих населених пунктів на Донбасі. Тривають бойові дії в районі "Азовсталі" в Маріуполі: ворог артилерією та ударами авіації продовжує знищувати інфраструктуру заводу.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України 10 травня.

Наразі тривають бої за населені пункти Воєводівка, Тошківка та Нижнє Сєвєродонецького району Луганської області, а також Камʼянка Ясинуватського району Донецької області.

Протягом минулої доби на території Донецької та Луганської областей відбито 15 атак ворога. Крім того, вдалося знищити один зенітний ракетний комплекс, дев'ять танків, три артилерійські системи, 25 одиниць бойової броньованої техніки, три одиниці спеціальної інженерної техніки та три автомобілі ворога.

Як повідомлялося, основні зусилля авіаційного угруповання армія держави-терористки Росії зосереджує на підтримці дій підрозділів у Східній операційній зоні: на Слобожанському, Донецькому напрямках та в районі заводу "Азовсталь". Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 10 травня.

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