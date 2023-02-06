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Росіяни готуються наступати на Луганщині: Гайдай розповів, на яких напрямках це станеться

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Росіяни готуються наступати на Луганщині: Гайдай розповів, на яких напрямках це станеться

Окупанти можуть наступати з трьох напрямків.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що російські окупанти готують до нового наступу на Луганщині, проте ЗСУ до цього готові. 

Про це він написав на своєму телеграм-каналі. 

Гайдай повідомив, що позиції в Білогорівці повністю контролюють ЗСУ, проте їх атакують окупанти. Також збільшилась кількість окупантів під Кремінною, хоча це складно назвати "великим наступом". Наразі росіяни намагаються виявити слабкі місця в обороні ЗСУ. 

"Кількість атак росіян під Кремінною зросла. На Луганщині очікуємо наступ росіян з трьох напрямків - Сватове, Кремінна, Білогорівка", - сказав Гайдай. 

Нагадаємо, раніше голова Сєвєродонецької районної адміністрації Роман Власенко розповів, що в Луганській області найскладніша ситуація біля Кремінної.

Також керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко наголосив, що російські  окупанти розширили географію своїх наступальних дій та починають атакувати уже на кількох напрямках. Завдання мінімум - захопити Донецьку та Луганську області.

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Дата публікації
Перегляди
774
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