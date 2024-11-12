Росіяни готуються штурмувати позиції ЗСУ на Запоріжжі - спікер Сил оборони півдня

Наразі незрозуміло, чи спробує Росія здійснити ще один черговий масштабний наступ.

Російські загарбники протягом кількох днів можуть розпочати штурми на позиції українських військових у Запорізькій області.

Про це заявив спікер Сил оборони півдня Владислав Волошин, повідомляє Sky News.

Він заявив, що ці штурмові дії можуть створити новий тиск на українських військових, які й так перебувають у тяжкому становищі на сході. Разом з тим, наразі незрозуміло, чи спробує Росія здійснити ще один черговий масштабний наступ, чи атаки будуть мати локальний характер.

"Штурми можуть розпочатися найближчим часом, ми навіть не говоримо про тижні, ми очікуємо, що це станеться в будь-який день", — сказав спікер.

Волошин додав, що російські війська в цьому районі чисельно значно перевищують українських захисників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ЗСУ заявили про підготовку росіян до нового удару на Донеччині.

Крім того, ми раніше інформували, що Сирський відвідав підрозділи, які воюють на Курщині.

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