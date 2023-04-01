Росіяни готуються захищати окупований Крим: супутникові фото оборонних споруд

Від початку 2023 року російські окупанти в Криму побудували нові захисні споруди.

Про це свідчать супутникові знімки, опубліковані проєктами "Схеми" та "Крим.Реалії".

Фото, які опинилися у розпорядженні журналістів, були зроблені 10, 13, 14 та 16 березня.

Одразу за адмінмежею між Херсонською областю та автономною республікою Крим, поблизу облаштованого окупантами пункту пропуску Армянськ та в районі Перекопського валу проходить подвійна лінія окопів.

Біля села Тургенєве за Чонгаром з’явилася розгалужена система фортифікацій обабіч траси Е-105 та біля озера Сиваш.

Фото: Telegram / Схеми

За Перекопським перешийком також створюються нові лінії оборони. Зокрема, мережу окопів облаштовано обабіч траси Е-97 та біля села Філатівка. Окопи також з’явилися на місці лісосмуги за селом Ішунь біля дороги у бік Воронцівки.

Фото: Telegram / Схеми

Оборонними спорудами окупанти фактично відтинають від Криму Керченський півострів. Біля траси Е-97 за селом Батальне видно нові окопи та капоніри для техніки.

Фото: Telegram / Схеми

На пляжах біля Євпаторії протяжність окопів становить щонайменше 7 кілометрів.

Фото: Telegram / Схеми

Поява нових укріплень, на думку журналістів, може свідчити, що Росія вже почала готуватись до можливого наступу Збройних сил України.

Нагадаємо, в Євпаторії російські окупанти по всьому узбережжю почали рити окопи. Місцеві мешканці нарікають на те, що сезон відпочинку, який наближається, військові РФ зривають.

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