Росіяни готуються застосувати техніку у третій хвилі штурмів Авдіївки: Барабаш розповів, коли це почнеться

Російські окупанти втретє намагаються захопити Авдіївку. Але зараз вони не можуть застосовувати техніку через несприятливу погоду.

Російські окупанти чекають похолодання, щоб застосувати техніку у третій хвилі штурмів Авдіївки.

Про це розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.

"Минула доба і сьогодні (4 листопада - ред.) вже почалося дуже багато артилерійських обстрілів, зі ствольної та реактивної артилерії, мінометних обстрілів дуже багато. Ну і звичайно, що штурмових дій також додалося. Вчора і сьогодні їх на порядок більше, ніж позаминулу добу", - розповів він.

За словами начальника Авдіївської адміністрації, третя хвиля штурмових дій відрізняється від двох попередніх тим, що вони умовно "відкрили" два інших напрямки.

"Це не нові, вони й були й раніше, і ворог там дуже часто якісь активності проводив, але ж не так, як по інших напрямках. Мова йде про напрямок з Донецька через Спартак, і другий - з Ясинуватої на "промку", - пояснив начальник МВА.

Він додав, що росіяни намагаються розтягнути увагу по всій лінії оборони, намагаючись відволікти ЗСУ від пріоритетних для них напрямків.

"Скоріш за все, вони чекають більш сприятливих погодних умов, щоб застосувати на цих напрямках знову техніку так кількісно, як вони це робили у двох попередніх хвилях", - зазначив Барабаш.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що окупанти просунулися на захід від залізниці і на північ від Степового (3 км на північний захід від Авдіївки).

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