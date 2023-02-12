Росіяни грабують місцевих і активно застосовують авіацію: що відбувається на Луганщині зараз

Росіяни на тимчасово окупованих територіях Луганщини дедалі частіше застосовують авіацію та масово грабують місцевих.

На тимчасово захопленій Луганщині окупанти розкрадають майно місцевих. Виносити росіянам вдається навіть шафи-кухонні меблі.

Про це повідомляє Луганська ОВА.

"Жителі міста, які перебувають в евакуації, звертають увагу, що під час обстежень їхніх помешкань зникають не тільки дрібні речі й побутова техніка. Встигають навіть розібрати і винести такі конструкції, як шафа-купе або кухонні меблі, що потребує не одну годину робіт. В обмін можливо встановлять батареї, або вікно, навіть якщо в вас воно і вціліло", - йдеться в повідомленні.

Крім того, наразі росіяни посилюють своє угруповання на Лиманському та Бахмутському напрямках.

"Все частіше застосовують авіацію. Так, за учора вони (окупанти - ред.) завдали авіаційних ударів неподалік Червонопопівки, Житлівки і Діброви", - кажуть в ОВА.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли Новоселівського, Макіївки, Невського, Кремінної, Діброви, Білогорівки, Новоєгорівки, Стельмахівки, Червонопопівки і Серебрянського лісництва.

Своєю чергою, підрозділи Сил оборони України відбили атаки ворога поблизу Білогорівки і Серебрянського лісництва. Авіація Сил оборони протягом минулої доби, 11 лютого, завдала 19 ударів по районах зосередження окупантів, а також 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

"Наші захисники збили літак Су-25 та БпЛА типу "Орлан". Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 14 районів зосередження живої сили противника та зенітно-ракетний комплекс", - кажуть в ОВА.

Нагадаємо, військовий експерт Сергій Грабський розповів, що під час нового наступу на напрямку Сватове-Кремінна на Луганщині російські окупанти застосовують нетрадиційну схему. Вони використовують тактику штурмову дій, використовуючи велику кількість піхоти, яка підтримується колонами бронетехніки.

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