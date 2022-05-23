Росіяни грабуюють будинки і "віджимають" бізнес: яка зараз ситуація на окупованій частині Запоріжжя

Росіяни грабуюють будинки і "віджимають" бізнес: яка зараз ситуація на окупованій частині Запоріжжя

У Запорізькій ОВА розповіли останню інформацію про ситуацію в регіоні, зокрема — на тимчасово захоплених територіях.

Так, на тимчасово захоплених територіях Запоріжжя збільшується кількість російських військових. Окупанти займають будинки, які покинули українці, рятуючись від загарбників. Також росіяни грабують тих мирних мешканців, які залишилися.

Про це пише Запорізька ОВА

У селі Новогорівка Василівського району мешканці повідомляють про збільшення кількості російських окупантів. Росіяни розмістилися у школі та будинку культури. Така ж ситуація у селі Інженерне Пологівського району.

У Гусарці росіяни розселилися у покинутих будинках. 21 травня вони провели обхід, після чого пограбували будинки, з яких виїхали українці.

У Василівці кількість військових РФ вже перевищує кількість місцевих жителів. Окупанти продовжують грабувати мирне населення, забираючи з будинків все, що їм заманеться.

В окупованому Бердянську росіяни намагаються загарбати місцевий бізнес та поділити між собою та колаборантами.

"Власники кафе та ресторанів, які покинули місто і відмовилися від співпраці з ворогом, залишилися без свого майна: росіяни вирішили його забрати на користь так званої "адміністрації міста". Відтак заклади були передані в управління колаборантам", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Енергодарі рятувальники влаштували акцію протесту. Окупанти зі стріляниною та побиттям розігнали мітинг.

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