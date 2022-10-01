Росіяни "Градами" і артилерією вдарили по Дніпропетровщині: у Нікополь прилетіло 30 снарядів

Росія у ніч проти 1 жовтня знову обстріляла Дніпропетровщину.

Армія Російської Федерації завдала ударів по двох районах області: Нікопольському та Синельниківському. В інших районах ніч минула без атак.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Нікопольський район російські війська накрили “Градами“ та важкою артилерією п’ять разів. Найбільше дісталося Нікополю, куди прилетіли понад 30 російських снарядів.

Внаслідок ворожої атаки у місті понівечені приватні будинки, господарські споруди, кафе та готель. Понад 1 тис. сімей лишилися без світла. Енергетики уже лагодять лінії, наголосив голова ОВА.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах минулося без постраждалих. У Великомихайлівській громаді Синельниківського району люди не постраждали.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, розпочалась 220 доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. ЗСУ відбили атаки росіян біля Зайцевого та Соледара, уражено опорний пункт і склади ворога. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 1 жовтня.

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