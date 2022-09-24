Росіяни "Градами" і "Ураганами" обстріляли Нікопольщину: двоє поранених, пошкоджено понад 20 будинків

На світанку 24 вересня армія Росії скерували "Гради" та "Урагани" по Нікопольському районі. Під обстріл окупантів потрапили дві громади: Марганецька та Червоногригорівська.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

У Марганці поранення отримали двоє людей: 51-річна жінка та 49-річний чоловік. Обоє мирних мешканців опинилися у лікарні. Жінка перебуває у важкому стані.

Російськими снарядами пошкоджені понад 20 приватних та багатоповерхових будинків і близько десяти господарських споруд. Понівечені місцевий хлібозавод та пара установ. Внаслідок атаки зайнялося кілька автівок.

Фото: Валентин Резніченко.

Понад 2 тис. сімей марганчан залишилися без світла. Аварійні бригади енергетиків уже працюють, аби ліквідувати наслідки атаки, наголосив голова ОВА.

У Червоногригорівській громаді ніхто не постраждав. "У інших районах ніч пройшла під звуки сирен, та минулося без атак. На цю хвилину спокійно", - повідомив Резніченко.

Нагадаємо, розпочалася 213 доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. ЗСУ відбили атаки росіян біля Соледара і Авдіївки, уражено пункти управління ворога і склади. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 24 вересня.

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