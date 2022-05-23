"Росіяни ґвалтують жінок, а Європа відправляє Москві мільярд євро на день": Подоляк засудив країни ЄС 

Європа попри трьох місячні звірства Росії в Україні продовжує купувати нафту й газ в окупанта, таким чином фінансуючи Кремль.
Натомість, поки Європа й надалі відправляє Путіну мільярд євро на день, українці продовжують боронити європейські кордони й демократичну цивілізацію.
Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
"Завершується третій місяць вторгнення РФ в Україну. Європа продовжує відправляти до Москви мільярд євро на день, купуючи нафту й газ. РФ продовжує вбивати дітей, ґвалтувати жінок і руйнувати міста. Українці продовжують боронити європейські кордони й демократичну цивілізацію. Робіть висновки", - написав Подоляк.
Нагадаємо, ЄС погодив 500 млн допомоги Україні на важке озброєння, але не зміг домовитися щодо запровадження санкцій проти РФ.
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