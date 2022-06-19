Росіяни хаотично обстрілюють позиції ЗСУ та населені пункти через неможливість просуватися вперед: яка ситуація на півдні

Росіяни хаотично обстрілюють позиції ЗСУ та населені пункти через неможливість просуватися вперед: яка ситуація на півдні

Станом на 19 червня на південному фронті російські військові продовжують оборонятися на зайнятому рубежі.

За повідомленням оперативного командування "Південь", армія РФ вдається до хаотичних обстрілів наших позицій та населених пунктів через неможливість просуватися вперед.

Про це інформує пресслужба ОК "Південь".

На Миколаївщині тривають обстріли в Баштанському районі. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється. У Миколаївському районі внаслідок обстрілів Галицинівської громади загинуло два місцевих мешканці, на території приватного сільськогосподарського підприємства сталося загорання.

Щодо обстановки на Херсонщині , у регіоні тривають бойові дії. Окупанти продовжують обстріли і окупованих, і звільнених населених пунктів, а також сусідніх областей з території Бериславського та Херсонського районів. Одеську область вночі знов обстріляли 2 ракетами типу "Онікс", випущеними з берегового ракетного комплексу в тимчасово окупованому Криму.

Як пояснюють в ОК "Південь", противник намагається максимально зруйнувати інфраструктуру регіонів, де не ведеться бойових дій, аби здійснювати психологічний тиск на населення і підривати економічні та стратегічні резерви держави. Силами протиповітряної оборони зашкоджено втіленню підступних ворожих планів.

"Наші ракетно-артилерійські та інші підрозділи продовжують виконувати вогневі завдання на лінії зіткнення, системно скорочуючи "довгу армію світу". Протягом ночі забезпечено зменшення на 11 окупантів та 3 одиниці ворожої автотехніки, в тому числі броньованої", - йдеться у повідомленні.

Корабельне угруповання ворогів в Чорному морі за ніч змін не зазнало. Тож загроза ракетного удару лишається і з моря, і з суходолу, і з повітря.

Раніше повідомляли, що партизани на окупованих територіях зупиняють мобілізацію і змушують росіян користуватись гривнею.

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