Росіяни хочуть оточити місто, воїни ЗСУ знищують ворожі літаки та РСЗВ: Сирський - про ситуацію у Бахмуті

Окупанти тиснуть і на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Російські окупанти намагаються оточити Бахмут Донецької області, проте воїни ЗСУ дають гідну відсіч загарбникам.

Про це повідомив генерал-полковник Олександр Сирський.

Генерал повідомив, що сьогодні воїн 93 ОМБр "Холодний Яр" з позивним "Алан" знищив ворожий літак Су-25 в Бахмуті. Проте противник і надалі безуспішно намагається оточити місто і просунутися вперед.

"Там бійці 93-ї бригади разом з іншими захисниками стримують шалений тиск противника. Завдяки їх праці ворожі танки, БМП, РСЗВ та склади з БК - злітають в повітря. Окупанти тиснуть і на Куп’янському та Лиманському напрямках. Воїни 92 ОМБр ім. Івана Сірка гідно дали по зубах ворогу знищивши системи РЛС, РСЗВ та пункти управління агресора. Такі рішучі дії нашої армії значно виснажують та деморалізують ворога і пришвидшують нашу перемогу. Слава Україні!", - написав Сирський.

Бої за Бахмут

Українське місто Бахмут вже кілька місяців страждає від постійних російських обстрілів та авіанальотів. Наразі це одна з найгарячіших точок фронту.

У повідомленні Генштабу ЗСУ від 15 березня йдеться, що росіяни не полишають спроб захопити це місто.

Заступниця очільника Міноборони України Ганна Маляр інформувала, що росіяни наступають на Бахмут одразу з кількох напрямків. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає, що оборона міста Бахмут є основною на всьому фронті та має надважливе значення для стримування російських агресорів.

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