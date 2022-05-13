Росіяни хочуть прорвати лінію оборони на Луганщині, за добу зайшло понад 2 тис. одиниць техніки - Гайдай

У Луганській області ускладнюється ситуація, адже окупанти усіма силами намагаються прорвати оборону.

Військові держави-акупантки кинули усі зусилля, аби прорвати лінію оборону в області. Зокрема, вони перекидають на територію Луганщини людей та техніку.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Ситуація ускладнюється. Я так розумію, що зараз ворог кинув усі зусилля, щоб прорвати хоч десь лінію оборони. За добу в Луганській області нарахували проходження понад двох тисяч одиниць техніки", - розповів він.

Напрямків керівник області не назвав. Втім, запевнив, що ЗСУ тримають лінію оборони. За словами Гайдая, "звезли багато людей особового складу". Росіяни штурмують Рубіжне, Золоте, Нижнє, околиці Сєвєродонецька. Ворог також намагається звести понтонні переправи, для перекидання технки та людей через річку Сіверський Донець.

Гайдай розповів, що упродовж доби 12 травня російські загарбники 31 раз відкривали вогонь по області.

"В орків не виходить побороти українців в бою, тож рашисти умисно знищують область, перетворюючи її на пустелю. Населені пункти, які тримають лінію оборони від першого дня російського вторгнення до України (24 лютого - Ред.), зруйновані на 80%. Критично зруйновано майже все", - розповів голова Луганщини.

Як повідомлялося, росіяни намагаються прорватися до Слов'янська і Краматорська, аби взяти ЗСУ в кільце. Британська розвідка інформує про те, що окупанти держави-терористки кидають усі свої сили, щоб прорватися до цих населених пунктів.

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