Росіяни хочуть розвинути наступ на Куп'янськ: у ЗСУ повідомили про ситуацію на "активному" напрямку

Ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку залишається такою ж активною, як і минулого тижня.

Про це повідомив LIGA.net начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо.

"Противник не припиняє спробу вийти на околиці Синьківки, щоб її захопити й розвинути наступ на Куп'янськ. Також тривають бойові дії в районі Серебрянського лісництва", – сказав Фітьо.

Він додав, що негода торкнулася і цього напрямку.

"Сніг почав падати, але не спостерігається такої негоди, як у південних областях. Українські захисники готові до зимового періоду, і будемо надавати опір окупантам всіма наявними силами та засобами", – сказав він.

Фітьо заявив, що за добу українські захисники відбили на напрямку десять атак окупантів.

За його словами, ворог 353 рази обстрілював позиції ЗСУ з артилерії та мінометів, двічі – авіацією. Окрім цього, росіяни застосували проти українських захисників 13 дронів-камікадзе.

Він додав, що на Бахмутському напрямку українські захисники відбили десять атак — це Богданівка, Кліщіївка, Андріївка.

"Противник не залишає спроб витіснити наших захисників з позицій в Кліщіївці. Завдали 17 авіаударів, 18 дронів-камікадзе та здійснили 534 обстріли", – додав Фітьо.

Втрати окупантів

На цьому напрямку Сили оборони знищили 129 російських військовослужбовців минулої доби, а також 41 зразок військової техніки, серед яких — один танк.

Тим часом ситуація навколо Авдіївки станом на 27 листопада дуже напружена. Там точаться запеклі бої на підступах до Авдіївського коксохімічного заводу. Окупанти втретє намагаються захопити місто. Вони поки не дійшли до коксохімічного заводу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Окупанти увійшли до Авдіївської "промки"! Як це поміняє ситуацію на фронті? Репортаж з передової

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