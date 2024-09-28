"Росіяни хочуть розвірвати хортицький плацдарм надвоє": у Forbes оцінили нові плани ворога

Росіяни, ймовірно, намагаються "розрізати наполовину" українське оперативно-стратегічне угруповання "Хортиця". Зокрема, армія РФ наступає на захід у напрямку річки Оскіл.

Про це пише Forbes.

Зазначається, що окупанти намагаються дістатися річки біля села Глушківка.

"У четвер, 26 вересня, ворог пішов у наступ з приблизно сотнею бронетехніки в трьох напрямках, обстрілюючи українські позиції на північ і південь від виступу. Українські бригади та батальйони, серед яких 77-а аеромобільна бригада, дали відсіч безпілотниками, артилерією та протитанковими ракетами. На півдні рубіж утримувала 92-а десантно-штурмова бригада, а 40-а артилерійська бригада знаходиться досить близько до Піщаного виступу, щоб вести вогонь по ворогу у будь-якому місці виступуроньований тягач МТЛБ, три вантажівки та гольф-кар.

Водночас російські війська втратили принаймні п’яту частину своїх транспортних засобів, що притупило наступ росіян у напрямку річки Оскіл і дало час місцевим українським військам для зміцнення оборони.

"Противник незабаром вийде на лівий берег річки Оскіл на ділянці Глушківка-Кругляківка і розділить хортицький плацдарм ОСГ на річці Оскіл на дві частини", – прогнозують в Українському центрі оборонних стратегій.

При цьому це може бути ще одна піррова перемога для них - вони завойовують певні позиції, але ціною великої кількості техніки та людей, які все важче замінити.

Нагадаємо, війська РФ просунулися у східному Торецьку вздовж вулиць Дарвіна та Пушкаренка, а також захопили місто Залізне на Донеччині.

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