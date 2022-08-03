Росіяни хочуть скувати дії ЗСУ і атакують їхні позиції одночасно з різних боків: Гайдай розповів деталі

Окупанти все частіше застосовують авіацію на Луганщині, в Сєвєродонецьку падають аварійні багатоповерхівки.

На лінії фронту росіяни продовжують обстрілювати населені пункти Луганщини, які тримають оборону. Окупанти, які не в змозі подолати оборонні укріплення українських бійців, все частіше застосовують авіацію.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Шість разів ворогом використані реактивні системи залпового вогню. Упродовж дня неодноразово застосовувалися міномети.

Основні зусилля росіяни зосереджують на Бахмутському напрямку. Окупанти, які не в змозі подолати оборонні укріплення українських бійців, все частіше застосовують авіацію. Лише за 2 серпня ворожих авіаударів завдано поблизу вісьмох населених пунктах, що розташовані на адмінмежі Луганщини та Донеччини", - повідомив Гайдай.

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За його словами, росіяни хочуть скувати дії ЗСУ, аби не допустити їхнього перекидання на інші загрозливі напрямки. Тому проводять чисельні атаки одночасно з різних боків. Водночас упродовж останньої доби ЗСУ відбили дев’ять спроб штурму окупантів, які на зазначених ділянках вимушені були відійти.

Крім того, Гайдай попередив людей, що через те, що окупанти зруйнували і пошкодили чимало будинків на Луганщині, перебувати в них вкрай небезпечно.

"Ті, хто залишився, живуть у вцілілих квартирах, дехто – в під’їздах та підвалах. Але там вкрай небезпечно. Якщо багатоповерхівка зазнала пошкоджень, вона у будь-яку мить може впасти", - наголосив він.

Як приклад Гайдай навів інцидент із будинком на вулиці Партизанська в Сєвєродонецьку, де аварійна будівля впала посеред дня. На той момент поряд проходили люди. Наразі достеменно невідомо, чи перебував хтось усередині.

"В той час, поки росіяни продовжують знімати пропагандистські сюжети про "щасливе життя" жителів Луганщини, останні гинуть під уламками необстежених багатоповерхівок", - підсумував він.

Нагадаємо, окупанти намагалися прорватися на Харківщині, але отримали "на горіхи" від ЗСУ.

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