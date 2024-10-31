Росіяни хочуть створити ударний кулак на одному з напрямків

Наразі ситуація в Покровську Донецької області важка, але контрольована. В окремих місцях на Покровському напрямку тривають бої.

Про це повідомив офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький в ефірі FREEДОМ.

За минулу добу, 30 жовтня, зафіксовано 28 ворожих штурмів на цій ділянці фронту,

"Також обстріли, також дрони й також піхотні групи в невеликих кількостях, які потім накопичуються та намагаються зробити з них такий ударний кулак й розвивати наступ", - наголосив Цехоцький

Ситуацію у самому Покровську контролює місцева влада. Наразі мерія та ОВА намагаються евакуювати людей.

"Адміністрація працює максимально напружено, виконуючи всі функції як влади, так і гуманітарної місії. Для нас, для військових, для тих, хто бере участь в обороні міста та взагалі в обороні, дороги всі відкриті завжди. У місті залишаються люди… Влада робить усе можливе для того, щоб усе-таки евакуювати людей, пропонують щодня, й волонтери", - наголосив він.

Як повідомлялося, Покровськ повністю закриють на в'їзд і виїзд. Окупанти вже перебувають за 6,7 км від однієї з околиць міста. Там досі залишилося 11,900 жителів, з яких 55 — діти.

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