Росіяни хочуть вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра — Генштаб

Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Качкарівка та Монастирське Херсонської області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку ворог все ще намагається вибити підрозділи ЗСУ із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено безуспішну спробу штурму позицій українських військ.

Про це повідомили в Генштабі у вечірньому зведенні 11 лютого.

Під артилерійським вогнем опинився Херсон.

Протягом 718 доби широкомасштабної збройної агресії РФ проти України ворог завдав ракетного та 79 авіаційних ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

"Ворог активно застосовує авіацію та квадрокоптери типу “FPV”, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки", — повідомляє Генштаб.

Ситуація на фронтових напрямках

Так, на Сіверському та Слобожанському напрямках противник нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 30 населених пунктів, зокрема, Олексіївка, Миропілля Сумської області; Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Гатище Харківської області.

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили дві атаки біля Табаївки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили три атаки поблизу Білогорівки Луганської області та Роздолівки Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Окупанти завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Ізюм Харківської області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 17 атак в районах Богданівки та Кліщіївки Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 22 атаки в районі Авдіївки та ще 16 атак південніше Тоненького, поблизу Первомайського, Невельського Донецької області. Тут ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Ласточкине, Авдіївка, Тоненьке Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати загарбників неподалік Красногорівки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. На цьому напрямку ворог 28 разів безуспішно намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Антонівка, Костянтинівка Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито атаку в районі Роботиного Запорізької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційного удару в районі Новоандріївки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 30 населених пунктів, серед них Ольгівське, Малинівка, Білогір’я, Щербаки Запорізької області.

Нагадаємо, у США висловили співчуття після атаки військ Росії по Харкову дронами. Там наголосили на необхідності подальшої підтримки України, щоб "зупинити такі жахливі злочини".

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