Росіяни хочуть відрізати українські війська на північному плацдармі Курщини: експерт про майбутній наступ

Армія окупантів намагатиметься розрізати український плацдарм у Курській області в РФ на третьому етапі своєї наступальної операції там.

Про це в ефірі "24 Каналу" сказав експерт сектору оборони та безпеки Олег Старіков.

За словами експерта, перший етап наступу росіян відбувся 10 вересня, коли вони своїми повітряно-десантними військами зайняли певні плацдарми. Потім вони здійснили другий етап - з 8 жовтня, під час якого ці плацдарми (Любимівка, Зелений Шлях) було укріплено.

"А зараз вони починатимуть третій етап", - сказав Старіков.

Тактика росіян на Курщині

Експерт пояснив, що ворог прагне відрізати українські війська на північному плацдармі - на напрямку Коренево-Зелений Шлях.

"А після цього, якщо їм це вдасться, вони підуть на південь і спробують дійти до державного кордону. Тому я думаю, що в третій декаді жовтня активні бойові дії почнуться, і противник почне відтісняти", - додав він.

Тим часом українські бійці знищили ЗРК "Бук-М3" росіян. Генштаб підтвердив втрати ворога.

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